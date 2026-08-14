В Херсонской области оккупационные власти поставили на воинский учёт 2700 украинцев для службы в армии рф

На временно оккупированной части Херсонской области не менее 2700 жителей поставили на воинский учет для последующего привлечения в армию оккупантов, тогда как часть из них уже призвали в вооруженные силы рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Не менее 2700 жителей временно оккупированной Херсонской области оккупационные власти поставили на воинский учет для последующего привлечения к службе в армии рф. Часть из них, по данным следствия, уже призвали в вооруженные силы государства-агрессора