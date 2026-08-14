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В Херсонской области оккупационные власти поставили на воинский учёт 2700 украинцев для службы в армии рф

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Оккупационные власти поставили на воинский учёт по меньшей мере 2700 жителей Херсонской области, часть из них уже призвали в армию рф. Шести должностным лицам, причастным к этому, заочно сообщили о подозрении.

В Херсонской области оккупационные власти поставили на воинский учёт 2700 украинцев для службы в армии рф

На временно оккупированной части Херсонской области не менее 2700 жителей поставили на воинский учет для последующего привлечения в армию оккупантов, тогда как часть из них уже призвали в вооруженные силы рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Не менее 2700 жителей временно оккупированной Херсонской области оккупационные власти поставили на воинский учет для последующего привлечения к службе в армии рф. Часть из них, по данным следствия, уже призвали в вооруженные силы государства-агрессора

- говорится в сообщении.

По информации следствия, к организации этой системы причастны так называемый "губернатор Херсонской области", четверо руководителей оккупационных военкоматов и должностное лицо оккупационной администрации, ответственное за мобилизационную работу. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили им о подозрении.

Всем шестерым инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц. Гражданину Украины, который работал в оккупационной администрации, дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность.

Координацию системы, по данным следствия, осуществлял так называемый "губернатор". На основании его приказов создавали призывные комиссии, определяли порядок мобилизационных мероприятий и организовывали взаимодействие оккупационных органов власти с военными структурами р

- говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в июле 2023 года в Геническе создали так называемый "Военный комиссариат Херсонской области". Через подчиненные ему структуры на оккупированной территории собирали данные о мужчинах призывного возраста, ставили их на воинский учет, организовывали медицинские осмотры и призывные кампании.

Отдельно должностное лицо, занявшее руководящую должность в оккупационной администрации и отвечавшее за мобилизационную работу, координировало воинский учет в захваченных общинах, работу военно-учетных столов и взаимодействие между оккупационными "военкоматами" и администрацией.

Мужчин заставляли проходить призывные мероприятия под угрозой насилия, незаконного лишения свободы, ограничения выезда, потери доступа к социальным услугам и депортации. В отдельных случаях применяли пытки. Таким образом оккупационные власти создали механизм системного принуждения граждан Украины, которые остались на оккупированной территории, к службе в армии государства-агрессора

- говорится в сообщении.

Оккупационная власть Херсонщины не решает проблемы, а лишь продлевает режим чрезвычайной ситуации - ЦНС03.08.26, 01:37 • 5255 просмотров

Алла Киосак

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Геническ
Херсонская область