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Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны

Киев • УНН

 • 5098 просмотра

Из-за последнего извержения вулкана Этна на Сицилии аэропорт Катании приостановил полёты до субботы. За неделю сотни рейсов были отменены или задержаны, а воздействие на инфраструктуру стало самым сильным за 20 лет.

Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны

Работа аэропорта Катании на итальянском средиземноморском острове Сицилия вновь приостановлена из-за последнего извержения вулкана Этна в разгар курортного сезона, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Прибытие и вылеты будут запрещены до 2:00 (03:00 по киевскому времени) субботы, сообщил аэропорт поздно вечером в четверг. Путешественникам рекомендовали не ехать в аэропорт, предварительно не проверив статус своего рейса у соответствующей авиакомпании.

В четверг оператор аэропорта SAC продлил запрет на прибытие до 8:00 пятницы. Работа зависит от активности вулкана, а также от направления ветра и концентрации пепла в воздухе.

С начала извержения неделю назад сотни рейсов были отменены, задержаны или перенаправлены.

SAC заявила, что воздействие на инфраструктуру аэропорта было самым сильным за 20 лет.

Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии10.08.26, 12:23 • 3534 просмотра

Юлия Шрамко

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Извержение вулкана
Сицилия
Италия