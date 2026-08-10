Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1578 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11998 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8438 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7530 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15536 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15894 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20298 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15886 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19463 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17443 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11986 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20293 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 25019 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 44043 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92736 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4324 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43202 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111238 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131455 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161366 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

Извержение вулкана Этна приостановило прибытие рейсов в аэропорт Катании на Сицилии до 18:00 по киевскому времени. Пассажирам советуют проверять статус рейсов из-за значительного влияния пепла на работу аэропорта.

Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии

Облако пепла от вулкана Этна парализовало прибытие авиарейсов в аэропорт Катании на Сицилии в Италии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прибывающие в аэропорт Катании на востоке Сицилии рейсы были приостановлены до 15:00 по Гринвичу (18:00 по киевскому времени) в понедельник после того, как вулканический пепел от нового извержения Этны распространился в воздушное пространство вокруг аэропорта, сообщил оператор SAC.

Этна, возвышающаяся над восточным побережьем Сицилии, является одним из самых активных вулканов в мире и часто нарушает воздушное движение в Катании — главном аэропорту острова и пятом по загруженности аэропорту Италии по пассажиропотоку.

"Поскольку ситуация существенно влияет на работу аэропорта, пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса у своей авиакомпании, прежде чем отправляться в аэропорт", ​​– говорится в заявлении SAC в понедельник.

Ситуация постоянно контролируется, и дальнейшие обновления будут предоставляться в зависимости от развития вулканической активности и погодных условий, добавляется в сообщении.

По словам Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), последняя фаза извержения высочайшего вулкана Европы продолжалась из жерл на высотах 2750 метров и 2360 метров, питая несколько лавовых потоков и создавая обширные лавовые поля.

Предупреждение обсерватории вулканов INGV для авиации (VONA) остается на высшем уровне тревоги — красном, что указывает на сохраняющуюся опасность для самолетов из-за выбросов пепла.

Вулкан Этна на два дня остановил рейсы в самом загруженном аэропорту Сицилии07.07.26, 12:37 • 3843 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Извержение вулкана
Сицилия
Италия