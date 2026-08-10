Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии
Киев • УНН
Извержение вулкана Этна приостановило прибытие рейсов в аэропорт Катании на Сицилии до 18:00 по киевскому времени. Пассажирам советуют проверять статус рейсов из-за значительного влияния пепла на работу аэропорта.
Облако пепла от вулкана Этна парализовало прибытие авиарейсов в аэропорт Катании на Сицилии в Италии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Прибывающие в аэропорт Катании на востоке Сицилии рейсы были приостановлены до 15:00 по Гринвичу (18:00 по киевскому времени) в понедельник после того, как вулканический пепел от нового извержения Этны распространился в воздушное пространство вокруг аэропорта, сообщил оператор SAC.
Этна, возвышающаяся над восточным побережьем Сицилии, является одним из самых активных вулканов в мире и часто нарушает воздушное движение в Катании — главном аэропорту острова и пятом по загруженности аэропорту Италии по пассажиропотоку.
"Поскольку ситуация существенно влияет на работу аэропорта, пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса у своей авиакомпании, прежде чем отправляться в аэропорт", – говорится в заявлении SAC в понедельник.
Ситуация постоянно контролируется, и дальнейшие обновления будут предоставляться в зависимости от развития вулканической активности и погодных условий, добавляется в сообщении.
По словам Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), последняя фаза извержения высочайшего вулкана Европы продолжалась из жерл на высотах 2750 метров и 2360 метров, питая несколько лавовых потоков и создавая обширные лавовые поля.
Предупреждение обсерватории вулканов INGV для авиации (VONA) остается на высшем уровне тревоги — красном, что указывает на сохраняющуюся опасность для самолетов из-за выбросов пепла.
Вулкан Этна на два дня остановил рейсы в самом загруженном аэропорту Сицилии07.07.26, 12:37 • 3843 просмотра