Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии

Облако пепла от вулкана Этна парализовало прибытие авиарейсов в аэропорт Катании на Сицилии в Италии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прибывающие в аэропорт Катании на востоке Сицилии рейсы были приостановлены до 15:00 по Гринвичу (18:00 по киевскому времени) в понедельник после того, как вулканический пепел от нового извержения Этны распространился в воздушное пространство вокруг аэропорта, сообщил оператор SAC.

Этна, возвышающаяся над восточным побережьем Сицилии, является одним из самых активных вулканов в мире и часто нарушает воздушное движение в Катании — главном аэропорту острова и пятом по загруженности аэропорту Италии по пассажиропотоку.

"Поскольку ситуация существенно влияет на работу аэропорта, пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса у своей авиакомпании, прежде чем отправляться в аэропорт", ​​– говорится в заявлении SAC в понедельник.

Ситуация постоянно контролируется, и дальнейшие обновления будут предоставляться в зависимости от развития вулканической активности и погодных условий, добавляется в сообщении.

По словам Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), последняя фаза извержения высочайшего вулкана Европы продолжалась из жерл на высотах 2750 метров и 2360 метров, питая несколько лавовых потоков и создавая обширные лавовые поля.

Предупреждение обсерватории вулканов INGV для авиации (VONA) остается на высшем уровне тревоги — красном, что указывает на сохраняющуюся опасность для самолетов из-за выбросов пепла.

Вулкан Этна на два дня остановил рейсы в самом загруженном аэропорту Сицилии