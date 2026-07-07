Вулкан Этна на два дня остановил рейсы в самом загруженном аэропорту Сицилии

Рейсы возобновились в самом загруженном аэропорту итальянского острова Сицилия после двухдневного закрытия из-за вулканической активности на горе Этна, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

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В своем заявлении аэропорт Катании сообщил: "После снижения уровня опасности вулканической активности с красного до оранжевого, полеты получили разрешение на немедленное возобновление".

Однако пассажирам все еще "настоятельно рекомендуется" проверять статус своего рейса у своей авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Рейсы были приостановлены 5 и 6 июля, десятки из них были перенаправлены в аэропорт Палермо.

В последнем сообщении обсерватории вулканов для авиации, опубликованном около 7 утра CEST, отмечалось, что выбросы пепла "уменьшаются" и "ограничиваются районом вершины", поэтому уровень опасности снижен до оранжевого.

Итальянский департамент гражданской защиты 26 июня в 19:30 повысил уровень опасности самого активного вулкана Европы с зеленого до желтого после "увеличения вулканических толчков". Этот уровень опасности остается в силе.

Впечатляющие кадры с дрона на прошлой неделе показали реки лавы, стекающие по вулкану.

Источник: Euronews

Аэропорт Катании, расположенный примерно в 45 километрах от вулкана Этна, обслуживается такими авиакомпаниями, как Ryanair, easyJet, Wizz Air, KLM и Lufthansa, среди прочих.

На Сицилии активизировался вулкан Этна: зафиксированы выбросы пепла и взрывы в кратерах