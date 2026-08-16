"Теневая" занятость в рф достигла 41%, Кремль готовится недосчитаться налогов

$44.7051.55
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 10517 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
12:10 • 11905 просмотра
Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
10:48 • 15855 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Эксклюзив
10:08 • 14976 просмотра
Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями
Эксклюзив
08:57 • 15993 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
08:13 • 16274 просмотра
Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых
16 августа, 06:26 • 20115 просмотра
ЕС продлил санкции против Ирана - к ним присоединилась Украина
16 августа, 04:31 • 17940 просмотра
Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИVideo
16 августа, 02:02 • 29503 просмотра
Ночная атака на Кривой Рог: один человек погиб, шестеро ранены
16 августа, 00:21 • 31216 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
4м/с
27%
746мм
Популярные новости
Россия усиливает слежку за поездками граждан на всех видах транспорта16 августа, 04:15 • 13660 просмотра
За сутки оккупантов стало меньше на полторы тысячи человек — Генштаб16 августа, 04:44 • 5424 просмотра
Россия использует ИИ для изображения «успехов» на фронте — ISW16 августа, 05:03 • 8692 просмотра
рф атаковала Киев, Кременчуг и Кривой Рог ракетами и 106 дронами - Воздушные силыPhoto16 августа, 05:21 • 11742 просмотра
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до трёх человек - ГСЧСPhotoVideo16 августа, 06:03 • 11208 просмотра
публикации
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
12:57 • 10512 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 83847 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 66929 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 60424 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 63572 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Олег Кипер
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 43281 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 80076 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 75691 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 92557 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 86064 просмотра
Актуальное
P-800 Oniks
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Кх-59

"Теневая" занятость в рф достигла 41%, Кремль готовится недосчитаться налогов

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В январе - мае 2026 года в рф насчитывалось 74,6 млн занятых, однако штатная численность составляла лишь 44,1 млн. Это свидетельствует о "теневой" занятости на уровне 41%, что грозит потерями налогов.

"Теневая" занятость в рф достигла 41%, Кремль готовится недосчитаться налогов
Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии рынок труда продолжает уходить в "тень". По данным официальной статистики рф, в январе - мае 2026 года в стране насчитывалось 74,6 млн занятых, тогда как штатная численность работников организаций составляла лишь 44,1 млн занятых. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в украинской разведке, содержание штатного сотрудника обходится работодателю как минимум на 43% дороже начисленной заработной платы - налог на доходы физических лиц от 13% до 22% в зависимости от прогрессивной шкалы плюс страховые взносы в социальный фонд по базовой ставке 30% в пределах предельной базы и еще от 0,2% до 8,5% за травматизм. В то же время сотрудничество с самозанятым обходится компании без страховых взносов, а сам исполнитель платит лишь 6% налога на профессиональный доход.

В 2023–2025 годах острый дефицит кадров заставлял российский бизнес держаться за штатных работников, конкурировать за них и повышать зарплаты

- говорится в сообщении СВР.

Напомним

В июле 2026 года российская экономика показала дальнейшее ухудшение финансовой активности. Основной удар пришелся на добывающий сектор, производство нефтепродуктов и государственное управление. Но проблема уже не ограничивается экспортным сырьем - слабеют внутренний спрос и инвестиции.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины