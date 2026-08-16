Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии рынок труда продолжает уходить в "тень". По данным официальной статистики рф, в январе - мае 2026 года в стране насчитывалось 74,6 млн занятых, тогда как штатная численность работников организаций составляла лишь 44,1 млн занятых. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в украинской разведке, содержание штатного сотрудника обходится работодателю как минимум на 43% дороже начисленной заработной платы - налог на доходы физических лиц от 13% до 22% в зависимости от прогрессивной шкалы плюс страховые взносы в социальный фонд по базовой ставке 30% в пределах предельной базы и еще от 0,2% до 8,5% за травматизм. В то же время сотрудничество с самозанятым обходится компании без страховых взносов, а сам исполнитель платит лишь 6% налога на профессиональный доход.

В 2023–2025 годах острый дефицит кадров заставлял российский бизнес держаться за штатных работников, конкурировать за них и повышать зарплаты - говорится в сообщении СВР.

Напомним

В июле 2026 года российская экономика показала дальнейшее ухудшение финансовой активности. Основной удар пришелся на добывающий сектор, производство нефтепродуктов и государственное управление. Но проблема уже не ограничивается экспортным сырьем - слабеют внутренний спрос и инвестиции.