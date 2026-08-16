За сутки на фронте произошло 212 боестолкновений, рф сбросила 312 КАБов - Генштаб

В течение минувших суток, 15 августа, на фронте зафиксировано 212 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 99 авиационных ударов, в ходе которых сбросили 312 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Кроме того, россияне применили 11 235 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населённых пунктов и позиций украинских войск, 64 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись населённые пункты Кореньок, Сопыч, Бачевск, Нескучное, Безсаливка, Рогизное, Рыжовка, Горки, Уланово, Волфино Сумской области; Хриновка, Николаевка Черниговской области. Авиаударам подверглись Кореньок и Уланово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника, семь артиллерийских систем и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор осуществил 49 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили пять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районе Волчанских Хуторов и в направлении населённых пунктов Зыбино, Анискино и Охримовка.

На Купянском направлении произошло 10 наступательных действий врага в направлении Радьковки и Куриловки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону были отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в направлении населённых пунктов Чернещина, Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва и в районе населённых пунктов Редкодуб и Новосёловка.

На Славянском направлении противник осуществил 21 штурмовое действие в районах населённых пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Новосёловка, Софиевка, Русин Яр и в направлении населённых пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка, Кучеров Яр.

Тридцать четыре атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Васильевка, Удачное, Котлино, Новоподгородное и в направлении населённых пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Новогришино, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики осуществили две атаки в направлении населённых пунктов Александровград и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Чаривное, Новосёловка, Цветковое и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в направлениях Степногорска, Плавней и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также обезврежены один танк, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 16 наземных робототехнических комплексов, 1920 беспилотных летательных аппаратов, 476 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

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