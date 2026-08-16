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Экономист госбанка рф признал поражение России в войне на истощение с Западом

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач заявил, что Россия проигрывает технологическую и экономическую конкуренцию, в том числе Украине. Он прогнозирует социальный кризис в рф из-за роста расходов и падения экономики.

Экономист госбанка рф признал поражение России в войне на истощение с Западом

В главном государственном банке Кремля спрогнозировали поражение России в экономической «войне на истощение» с Западом. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

По словам главного экономиста ВЭБ, ключевого российского государственного банка, который финансирует нацпроекты Кремля и имеет статус «государственной корпорации развития», Андрея Клепача, Россия не сможет выиграть конкуренцию в «войне на истощение», когда Украину поддерживает западный мир.

Он отметил, что расходы российской экономики из-за санкций и западной блокады растут, убытки от украинских ударов по портам, инфраструктуре, химическим и нефтеперерабатывающим заводам увеличиваются, а Россия всё больше отстаёт от мира в развитии технологий.

Мы отстаём. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Более того, я уже сказал, мы проигрываем её не только Китаю и США, мы в чём-то проигрываем её Украине. Экономика Украины, понятно, в определённой степени разрушена, демографическая катастрофа. Но, ещё раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь. При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы — это примерно почти 50% нашего бюджета

- сказал Клепач.

«Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там всё рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают расходы», — продолжил Клепач.

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Он напомнил, что после военного бума 2023–2024 годов российская экономика в этом году перешла к падению, резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли промышленности скатились в рецессию — от авиапрома и производства строительных материалов до лёгкой и пищевой промышленности. Ситуацию ухудшает чрезвычайно жёсткая политика Центробанка РФ, который, по мнению Клепача, несёт ответственность как минимум за половину экономического спада.

По словам экономиста, всё это неизбежно приведёт Россию к «социальному кризису», причём «когда его никто особо не ожидает».

«Но никто не ожидал, напомню, и Февральской революции. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что „мы не доживём“, но дожил уже через несколько месяцев. Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми последствиями», — подытожил Клепач.

Напомним

Дефицит федерального бюджета России за первые 7 месяцев 2026 года вырос до 6,46 трлн рублей, а только в июле увеличился ещё на 724 млрд рублей. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist11.06.26, 16:15 • 6953 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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