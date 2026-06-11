Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist

$44.980.1451.890.00
ukenru
Эксклюзив
13:14 • 11269 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
12:43 • 16251 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
12:14 • 16263 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
10:00 • 14803 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
09:07 • 17287 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 27131 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 48580 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 57442 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
10 июня, 14:03 • 33436 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
10 июня, 13:33 • 29283 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2.7м/с
31%
747мм
Популярные новости
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 31067 просмотра
Удар рф по депо в Конотопе убил железнодорожницу и ранил четверых, движение поездов продолжается09:19 • 4784 просмотра
Парня задержали за убийство военного алкоголем с метадоном под видом "знакомой" по заказу рфPhoto09:50 • 12302 просмотра
Наземные роботы ГУР из пулемета уничтожают вражеских "ждунов" FPV — разведчики показали эксклюзивные кадрыVideo12:37 • 10050 просмотра
НАТО поприветствовало новое оборонное соглашение между Украиной и Норвегией13:12 • 6618 просмотра
публикации
Как облегчить спазмы во время менструации и вернуть себе комфорт13:53 • 3332 просмотра
Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке
Эксклюзив
13:14 • 11269 просмотра
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины
Эксклюзив
12:43 • 16251 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов12:14 • 16263 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 31117 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Йонас Гар Стере
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 60782 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 46671 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 52141 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 87064 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 156664 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Фильм

Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

Анализ The Economist свидетельствует о критическом росте интенсивности атак ВСУ. Доходы агрессора от экспорта энергоресурсов упали на треть.

Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist

Российская экономика и военное производство испытывают значительное влияние от украинских дальнобойных ударов. Авторитетное издание The Economist утверждает, что это влияние гораздо больше, чем считалось, пишет УНН

Наш анализ данных свидетельствует, что украинские удары являются более масштабными и наносят больший ущерб российской экономике и военному производству, чем обычно считается. Их интенсивность продолжает расти 

— отмечает издание.

Украина наращивает количество ударов 

Издание изучило данные о 1289 украинских ударах, полученные от мониторингового проекта ACLED. Все удары были нанесены по целям, расположенным как минимум в 100 км от государственной границы рф. В The Economist указывают, что Украина значительно нарастила интенсивность таких атак: если с 2022 до конца 2024 года таких ударов было 335, то в 2025 году уже 658. А в этом году их количество может превысить 800. В то же время указывается, что данные ACLED могут быть неполными, а опираясь на модель, основанную на спутниковых данных, издание предполагает, что ударов в три раза больше. Расхождение в количестве связано с тем, что Украина наносит по некоторым объектам повторные удары. 

Такая тактика наносит экономический ущерб в два этапа: усложняет ремонт и выводит из строя сложные и ценные агрегаты, например, по переработке нефти в топливо.

Зеленский подтвердил поражение с помощью FP-5 Flamingo военного завода в чебоксарах и не только10.06.26, 11:38 • 14204 просмотра

Экономический ущерб неуклонно растет 

Тактика, которую применяет Украина, способствует отвлечению средств на дорогостоящий ремонт оборудования. Данные российского центрального банка показывают, что с первого квартала 2024 года банковское кредитование нефтяных компаний для работы нефтеперерабатывающих заводов выросло на 22 миллиарда долларов. Это годовой темп роста в 26%, говорит Крейг Кеннеди из Гарвардского университета, по сравнению со средним показателем 12% для остальной гражданской экономики. 

Весной этого года производство нефти в рф уже упало на 15% по сравнению с прошлым годом. Правительство рф ввело ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива, чтобы избежать дефицита и сдержать низкие цены. Если удары продолжат нарушать работу нефтеперерабатывающих заводов, указывает издание, россии, возможно, придется сократить добычу нефти позже в этом году, так как она не сможет перерабатывать или продавать всю добытую нефть, говорит Янив Шах из Rystad Energy, компании по обработке данных. 

В рф из-за ударов по НПЗ и дефицита топлива решили создать "штаб"08.06.26, 21:26 • 7088 просмотров

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, аналитического центра в Финляндии, с января по апрель доходы россии от экспорта ископаемого топлива были на 4,6% ниже, чем годом ранее.  

Результаты собственного исследования The Economist показывают, что с июня 2025 года россия зарабатывает на ископаемом топливе меньше, чем предполагают текущие цены на нефть Brent, и что дефицит увеличивается. В период с июня по декабрь 2025 года доходы страны от экспорта ископаемого топлива составили 18 миллиардов долларов, что на 12% меньше, чем обычно ожидалось. За первые четыре месяца 2026 года они были на 34% ниже. 

"Драматические кадры ударов полезны. Они приближают войну к обычным россиянам вдали от линии фронта. Они также демонстрируют, что россия не является непобедимой", — говорится в статье.

Удары уже наносят экономике рф миллиардные убытки, если же Украина сможет нарастить темпы и глубину ударов, то последствия могут стать еще более ощутимыми. 

"Сможет ли Украина поддерживать темп? Более быстрое, крупное и точное оружие нанесет более сильный удар и поможет расширить зону его действия. Украина работает над этим. Ее новая крылатая ракета Flamingo имеет, по сообщениям, дальность полета 3000 км, а ее баллистические ракеты могут вскоре поступить в серийное производство. Тем временем небольшие, но непрерывные атаки будут продолжать рассредоточивать российские самолеты, срывать ремонтные работы и заставлять ее защищать места, которые когда-то были безопасно недоступны", — резюмируют авторы. 

Куйбышевский НПЗ в Самарской области остановил переработку нефти после атаки10.06.26, 23:32 • 2970 просмотров

Лилия Подоляк

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Государственная граница Украины
Нефть марки Brent
Гарвардский университет
The Economist
Украина