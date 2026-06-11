Экономика рф теряет миллиарды долларов из-за украинских дальнобойных ударов – The Economist

Российская экономика и военное производство испытывают значительное влияние от украинских дальнобойных ударов. Авторитетное издание The Economist утверждает, что это влияние гораздо больше, чем считалось, пишет УНН.

Наш анализ данных свидетельствует, что украинские удары являются более масштабными и наносят больший ущерб российской экономике и военному производству, чем обычно считается. Их интенсивность продолжает расти — отмечает издание.

Украина наращивает количество ударов

Издание изучило данные о 1289 украинских ударах, полученные от мониторингового проекта ACLED. Все удары были нанесены по целям, расположенным как минимум в 100 км от государственной границы рф. В The Economist указывают, что Украина значительно нарастила интенсивность таких атак: если с 2022 до конца 2024 года таких ударов было 335, то в 2025 году уже 658. А в этом году их количество может превысить 800. В то же время указывается, что данные ACLED могут быть неполными, а опираясь на модель, основанную на спутниковых данных, издание предполагает, что ударов в три раза больше. Расхождение в количестве связано с тем, что Украина наносит по некоторым объектам повторные удары.

Такая тактика наносит экономический ущерб в два этапа: усложняет ремонт и выводит из строя сложные и ценные агрегаты, например, по переработке нефти в топливо.

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Экономический ущерб неуклонно растет

Тактика, которую применяет Украина, способствует отвлечению средств на дорогостоящий ремонт оборудования. Данные российского центрального банка показывают, что с первого квартала 2024 года банковское кредитование нефтяных компаний для работы нефтеперерабатывающих заводов выросло на 22 миллиарда долларов. Это годовой темп роста в 26%, говорит Крейг Кеннеди из Гарвардского университета, по сравнению со средним показателем 12% для остальной гражданской экономики.

Весной этого года производство нефти в рф уже упало на 15% по сравнению с прошлым годом. Правительство рф ввело ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива, чтобы избежать дефицита и сдержать низкие цены. Если удары продолжат нарушать работу нефтеперерабатывающих заводов, указывает издание, россии, возможно, придется сократить добычу нефти позже в этом году, так как она не сможет перерабатывать или продавать всю добытую нефть, говорит Янив Шах из Rystad Energy, компании по обработке данных.

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По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, аналитического центра в Финляндии, с января по апрель доходы россии от экспорта ископаемого топлива были на 4,6% ниже, чем годом ранее.

Результаты собственного исследования The Economist показывают, что с июня 2025 года россия зарабатывает на ископаемом топливе меньше, чем предполагают текущие цены на нефть Brent, и что дефицит увеличивается. В период с июня по декабрь 2025 года доходы страны от экспорта ископаемого топлива составили 18 миллиардов долларов, что на 12% меньше, чем обычно ожидалось. За первые четыре месяца 2026 года они были на 34% ниже.

"Драматические кадры ударов полезны. Они приближают войну к обычным россиянам вдали от линии фронта. Они также демонстрируют, что россия не является непобедимой", — говорится в статье.

Удары уже наносят экономике рф миллиардные убытки, если же Украина сможет нарастить темпы и глубину ударов, то последствия могут стать еще более ощутимыми.

"Сможет ли Украина поддерживать темп? Более быстрое, крупное и точное оружие нанесет более сильный удар и поможет расширить зону его действия. Украина работает над этим. Ее новая крылатая ракета Flamingo имеет, по сообщениям, дальность полета 3000 км, а ее баллистические ракеты могут вскоре поступить в серийное производство. Тем временем небольшие, но непрерывные атаки будут продолжать рассредоточивать российские самолеты, срывать ремонтные работы и заставлять ее защищать места, которые когда-то были безопасно недоступны", — резюмируют авторы.

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