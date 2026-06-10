Куйбышевский НПЗ в Самарской области остановил переработку нефти после атаки
Киев • УНН
После атаки 10 июня на Куйбышевском НПЗ вышли из строя установки АВТ-4 и АВТ-5. Предприятие «Роснефти» полностью прекратило переработку сырья.
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф прекратил переработку нефти после атаки 10 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, в результате повреждений и пожаров были выведены из строя две установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5. Каждая из них способна перерабатывать около 10 тысяч тонн сырья в сутки.
Генштаб подтвердил поражение "Прогресса" ракетами Flamingo, НПЗ, танкера "теневого флота" рф и не только10.06.26, 13:47 • 5818 просмотров
Ранее сообщалось о пожаре на территории предприятия после атаки. Губернатор самарской области вячеслав федорищев заявил о трех пострадавших и повреждениях на нескольких промышленных объектах региона. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по заводу.
Один из крупнейших НПЗ региона
Куйбышевский НПЗ входит в структуру российской компании "роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской области.
Это не первая атака на объект. В январе этого года завод уже подвергался ударам, а в августе 2025 года временно останавливал работу после атаки беспилотников. В марте 2024 года дроны также повредили одну из производственных установок предприятия, из-за чего производственный цикл был приостановлен.
В Самаре после атаки горит Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод10.06.26, 07:45 • 3876 просмотров