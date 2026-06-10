В Самаре после атаки горит Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российской самаре подвергся атаке в ночь на 10 июня, после чего на предприятии возник пожар. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев, пишет УНН.

Детали

В ночь на вторник жители Самарской области сообщали о взрывах. Впоследствии губернатор региона объявил ракетную опасность.

По данным OSINT-аналитиков ASTRA, на обнародованных кадрах видно возгорание на территории куйбышевского НПЗ. Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона и входит в структуру компании "роснефть".

Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы завода на данный момент нет.

Предприятие уже неоднократно атаковали

куйбышевский НПЗ не впервые становится целью атак. По данным ASTRA, в январе этого года предприятие уже подвергалось удару.

Также в августе 2025 года завод временно останавливал работу после атаки беспилотников. Ранее, в марте 2024 года, дроны повредили одну из технологических установок предприятия, что также привело к приостановке производственного цикла.

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