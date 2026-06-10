В Чебоксарах снова атакован завод, производящий антенны для российских дронов и ракет

Оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах утром 10 июня подверглось атаке и загорелось. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев, пишет УНН.

Детали

По данным OSINT-аналитика ASTRA, на обнародованных кадрах виден пожар на территории предприятия. После предыдущей атаки на завод в мае административные здания были защищены специальными сетками, а над территорией предприятия установили металлические конструкции для дополнительной защиты от беспилотников.

"ВНИИР-Прогресс" производит антенны "Комета", которые используются для защиты российских беспилотников от средств радиоэлектронной борьбы.

Также, по информации Генерального штаба ВСУ, предприятие занимается производством спутниковых приемников и антенн для навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Продукцию используют в дронах и ракетах

Модули типа "Комета" применяются в дронах-камикадзе Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и управляемых авиабомбах с модулями УМПК.

Ранее ASTRA сообщала, что "ВНИИР-Прогресс" уже дважды попадал под атаку 5 мая. Информации о масштабах повреждений и возможных последствиях нынешнего удара на данный момент нет.

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