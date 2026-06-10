В Мелитополе, Токмаке и Геническе исчезли свет и связь, на оккупированных территориях раздаются взрывы – АТЕШ

На временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Херсонской областей вечером 9 июня прозвучала серия взрывов, после которых в ряде населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением и связью. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

По данным агентов движения, в Мелитополе и Луганске почти исчезла мобильная связь и интернет. В АТЕШ связывают это с работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Также сообщалось о взрывах в Куйбышевском районе оккупированного Донецка.

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Позже в Мелитополе произошел взрыв, после которого часть города осталась без электроснабжения. Впоследствии агенты АТЕШ сообщили о повторных взрывах. Также без света остались оккупированный Токмак и Геническ.

Кроме того, по информации движения, взрывы звучали в районе Акимовки Мелитопольского района. В АТЕШ также заявили о предварительных ударах по Иловайску Донецкой области. Информация о последствиях взрывов и возможных повреждениях в настоящее время уточняется.

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