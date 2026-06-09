В Генштабе подтвердили поражение склада боеприпасов в белгородской области и уничтожение резервуаров возле оккупированного Мариуполя
Киев • УНН
Украинские военные поразили склад БК в белгородской области и пункты управления врага. Подтверждено уничтожение восьми топливных резервуаров в порту Мариуполя.
В Генеральном штабе заявили о поражении склада боеприпасов в Белгородской области и пунктов управления врага. Подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Как сообщили в Генштабе, 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов российских оккупационных войск.
В Белгородской области рф поражен склад боеприпасов в районе Прохоровки. Поражены пункты управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области российской федерации
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Также, по данным Генштаба, нанесены поражения пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек на Херсонщине.
В районе Федоровки в Донецкой области поражен логистический хаб врага и склады материально-технических средств в районах Михайловки на Луганщине и Гюновки Запорожской области
Кроме того, нанесены удары по сосредоточениям личного состава противника в районах Курахово, Калиново, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки на Запорожье, а также Искры Курской области (рф).
В процессе уточнения подтверждено уничтожение 5 июня 2026 года восьми и повреждение девяти резервуаров хранения горючего в районе порта "Мариуполь" на территории Донецкой области
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