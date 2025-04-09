$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28889 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43160 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48911 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55313 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67544 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56701 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55897 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119744 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81827 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226323 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87740 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20647 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17533 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16331 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17939 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87780 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119744 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226323 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403352 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395759 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11005 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16358 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17555 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20669 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75168 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Токмак

Новости по теме

Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"

В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.

Война • 3 февраля, 21:21 • 27366 просмотра

Атака рф на Одессу баллистической ракетой: 19 пострадавших, 6 - госпитализированы

В результате удара баллистической ракеты по центру Одессы пострадали 19 человек, шестеро из них госпитализированы. Повреждены два учебных заведения, школа и помещение университета.

Война • 25 ноября, 09:49 • 15559 просмотра

Обстрел в Одесской области: два человека находятся в стабильно тяжелом состоянии

В результате ракетного удара рф по Одессе погиб 1 человек, 8 ранены. Повреждены 2 гражданских судна, что может помешать зерновой инициативе Украины, которая кормит 400 млн человек в 70 странах.

Война • 14 октября, 16:00 • 14959 просмотра

Количество пострадавших в результате утренней атаки рф в Одесской области возросло до 16 человек

Враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.

Война • 27 сентября, 07:09 • 15793 просмотра

Инспекция психбольниц в Одесской области: областная власть рассказала детали

Александр Харлов посетил областную психиатрическую больницу №4, где продолжаются ремонтные работы. Он отметил улучшение условий для пациентов, но указал на недостаток койко-мест из-за ремонта.

Общество • 19 сентября, 10:44 • 14664 просмотра

Оккупанты устроили блокаду жителям сел на ВОТ Запорожья - Ореховская МВА

Российские военные заблокировали жителей оккупированных сел Нестерянка, Копани и Мирное в Запорожье. Люди не получают гуманитарную помощь, их не выпускают из оккупации и ежедневно обстреливают.

Общество • 19 сентября, 07:46 • 17023 просмотра

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Президент Украины сменил руководство Токмакской городской военной администрации Запорожской области. Роман Молодецкий назначен новым начальником, заменив Александра Чуба на этой должности.

Война • 14 августа, 11:16 • 115244 просмотра

В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

В Киеве задержана резидентка российского ГРУ, которая координировала поджоги военных авто. СБУ разоблачила ее с помощью собственного двойного агента, которого ранее завербовали для поджогов.

Война • 9 августа, 07:39 • 48821 просмотра

Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.

Война • 2 мая, 09:26 • 23304 просмотра

Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

Во время ракетных ударов россияне попали по портовой инфраструктуре в результате чего начался масштабный пожар. Сейчас спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать возгорание.

Война • 20 апреля, 11:46 • 65528 просмотра

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.

Общество • 19 апреля, 15:22 • 27284 просмотра

После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.

Война • 4 апреля, 15:21 • 26808 просмотра

На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА

После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.

Война • 4 апреля, 14:34 • 32995 просмотра

На Бердянское направление фиксируют большую переброску вражеской техники - Андрющенко

Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.

Война • 27 марта, 06:54 • 27957 просмотра

В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области произошли взрывы, самые громкие из которых прозвучали в Кальмиусском районе.

Война • 23 марта, 12:31 • 100975 просмотра

Федоров: сегодня было громко в Токмаке и Бердянске возле аэродрома, где враг накапливает технику и боеприпасы

Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Война • 12 марта, 13:52 • 26447 просмотра

В районе Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

В Мариупольском районе Донецкой области работала вражеская ПВО.

Война • 8 марта, 09:20 • 27181 просмотра

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.

Война • 8 марта, 08:09 • 28324 просмотра

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой.

политика • 8 марта, 07:00 • 22880 просмотра

Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.

Общество • 3 марта, 13:49 • 34772 просмотра

рф внедряет тотальный контроль в Мелитополе: беспилотники, запись разговоров и металлические ограждения

российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.

Война • 29 февраля, 23:33 • 29960 просмотра

Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

политика • 28 февраля, 06:26 • 31510 просмотра

рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.

Война • 13 февраля, 15:58 • 26163 просмотра

В оккупированном Токмаке Силы обороны ликвидировали российских военных

Силы обороны уничтожили российскую военную технику и личный состав в Токмаке благодаря точным артиллерийским ударам при поддержке местного населения.

Война • 11 февраля, 19:59 • 31754 просмотра

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.

Война • 2 февраля, 15:23 • 23708 просмотра

"Приветствие для оккупантов": в Токмаке сообщают о громких взрывах - Федоров

В городе Токмак Запорожской области Украины прогремели взрывы.

Война • 31 января, 10:19 • 18508 просмотра