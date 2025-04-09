Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.