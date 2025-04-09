В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.
В результате удара баллистической ракеты по центру Одессы пострадали 19 человек, шестеро из них госпитализированы. Повреждены два учебных заведения, школа и помещение университета.
В результате ракетного удара рф по Одессе погиб 1 человек, 8 ранены. Повреждены 2 гражданских судна, что может помешать зерновой инициативе Украины, которая кормит 400 млн человек в 70 странах.
Враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.
Александр Харлов посетил областную психиатрическую больницу №4, где продолжаются ремонтные работы. Он отметил улучшение условий для пациентов, но указал на недостаток койко-мест из-за ремонта.
Российские военные заблокировали жителей оккупированных сел Нестерянка, Копани и Мирное в Запорожье. Люди не получают гуманитарную помощь, их не выпускают из оккупации и ежедневно обстреливают.
Президент Украины сменил руководство Токмакской городской военной администрации Запорожской области. Роман Молодецкий назначен новым начальником, заменив Александра Чуба на этой должности.
В Киеве задержана резидентка российского ГРУ, которая координировала поджоги военных авто. СБУ разоблачила ее с помощью собственного двойного агента, которого ранее завербовали для поджогов.
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.
Во время ракетных ударов россияне попали по портовой инфраструктуре в результате чего начался масштабный пожар. Сейчас спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать возгорание.
Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.
Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.
После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.
Российские войска перебрасывают большое количество техники и войск, включая штурмовые, инженерные и логистические подразделения, в направлении Бердянска и Приморска Запорожской области из оккупированного Мариуполя.
В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области произошли взрывы, самые громкие из которых прозвучали в Кальмиусском районе.
Взрыв произошел возле аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области, где российские войска накапливают военную технику и боеприпасы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
В Мариупольском районе Донецкой области работала вражеская ПВО.
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.
Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой.
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
российские оккупационные войска в Мелитополе используют беспилотники и запись телефонных разговоров для усиления давления на местных жителей и контролируют их передвижение с помощью видеонаблюдения и заборов.
Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.
Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.
Силы обороны уничтожили российскую военную технику и личный состав в Токмаке благодаря точным артиллерийским ударам при поддержке местного населения.
россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.
В городе Токмак Запорожской области Украины прогремели взрывы.