Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

В Одесской области спасатели уже сутки пытаются потушить пожар, который возник в результате российской атаки на портовую инфраструктуру города. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов, передает УНН.

Детали

По его словам, вчера оккупанты несколько раз атаковали город с помощью ракет. В результате вражеских атак один человек получил ранения.

Российские войска в течение суток нанесли четыре ракетных удара с помощью баллистических ракет. К сожалению, не все цели удалось сбить нашим силам ПВО. Также обломки одной из ракет вчера упали повредив портовую инфраструктуру. К сожалению один человек, гражданский получил ранения - резюмировал заместитель председателя Одесской ОГА

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: один человек ранен, повреждена припортовая инфраструктура

Также вчера оккупанты попали по портовой инфраструктуре города. В результате этого начался масштабный пожар, который спасательные службы пытаются ликвидировать в течение последних суток.

Кроме того, две ракеты вчера попали в портовую инфраструктуру в соответствующие терминалы. произошел пожар возгорания нескольких цистерн, в которых хранится сельскохозяйственная продукция. Спасательные службы Одесской области уже почти сутки, без одного часа, пытаются ликвидировать страшный пожар. К счастью пострадавших нет - рассказал Александр Харлов.

Напомним

В Минобновления заявили, что россия атаковала два терминала в порту "Южный", уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.