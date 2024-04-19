Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: один человек ранен, повреждена припортовая инфраструктура

Армия рф снова нанесла ракетный удар по Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, известно об одном пострадавшем, а кроме того есть повреждения припортовой инфраструктуры, передает УНН.

"Одесская область снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован", - сообщил Кипер.

В Одессе прогремели взрывы

Глава ОВА призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.