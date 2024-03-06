В Одессе прогремели взрывы
Киев • УНН
В Одессе слышны взрывы. Глава Одесской военной администрации предупреждает жителей оставаться в укрытиях.
В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщают журналисты Общественного, передает УНН.
Детали
Журналисты Общественного информируют о серии взрывов в Одессе.
В то же время глава Одесской ОВО призывает жителей находиться в укрытиях.
Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!
Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах5 марта 2024, 21:17 • 14132 просмотра
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе слышны взрывы. Глава Одесской военной администрации предупреждает жителей оставаться в укрытиях.
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