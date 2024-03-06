В Одессе прогремели взрывы

В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.