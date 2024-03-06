В Одесі пролунали вибухи
Київ • УНН
В Одесі чути вибухи. Голова Одеської військової адміністрації попереджає мешканців залишатися в укриттях.
В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють журналісти Суспільного, передає УНН.
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Журналісти Суспільного інформують про серію вибухів в Одесі.
У той же час голова Одеської ОВА закликає мешканців перебувати в укриттях.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!
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