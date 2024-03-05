Повідомлено про виявлення переміщення ворожих БпЛА у кількох регіонах
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів противника в різних регіонах країни.
Виявлено рух безпілотних ворожих літальних апаратів (БпЛА) у різних регіонах України. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Повітряні сили ЗСУ заявили про виявлення руху російських БпЛА на території України:
- Полтавщина: БпЛА виявлені у напрямку Миргорода.
- Харківщина: Дві групи "шахедів" рухаються північно-західним курсом.
- Херсонщина: "Шахеди" спостерігаються у напрямку Миколаївщини.
- Одеська область: Група "шахедів" зорієнтована на Вінниччину.
Крім того, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
Повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників з Чорного моря05.03.24, 22:39 • 24884 перегляди