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Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах

Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 21:17  •  7137 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов противника в разных регионах страны.

Обнаружено движение беспилотных вражеских летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ заявили об обнаружении движения российских БпЛА на территории Украины:

  1. Полтавщина: БпЛА обнаружены в направлении Миргорода.
  2. Харьковская область: Две группы "шахедов" движутся северо-западным курсом.
  3. Херсонщина: "Шахеды" наблюдаются в направлении Николаевщины.
  4. Одесская область: Группа "шахедов" сориентирована на Винницкую область.

Кроме того, несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря5 марта 2024, 20:39 • 10226 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
Повідомлено про виявлення переміщення ворожих БпЛА у кількох регіонах
Movement of enemy UAVs in several regions was reported
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