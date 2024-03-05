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Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 20:39  •  10226 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников, запущенных из акватории Черного моря, которые могут затронуть несколько регионов.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения ударных БпЛА с Черного моря в нескольких областях, передает УНН.

Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области5 марта 2024, 20:27 • 10983 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників з Чорного моря
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Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников, запущенных из акватории Черного моря, которые могут затронуть несколько регионов.

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Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.

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В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке

Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.

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Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области

Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Венгрия выступает против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО из-за его прошлой критики политики венгерского премьер-министра Виктора Орбана против ЛГБТ.

Новости Мира •   •  7862 просмотра
Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Пожар в экопарке "Осокорки": горит около 3 гектаров сухой травы

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул пожар на площади 3 гектара, тушение которого осложняется отсутствием подъездных путей и затоплением местности.

Общество •   •  12981 просмотра
Пожар в экопарке "Осокорки": горит около 3 гектаров сухой травы

Правительство Болгарии во главе с премьер-министром уходит в отставку

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подал в отставку своего правительства на день раньше запланированного срока в рамках ранее согласованной ротации между политическими партиями.

Новости Мира •   •  11556 просмотра
Правительство Болгарии во главе с премьер-министром уходит в отставку

В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в Донецкой области завершены, и в течение двух дней водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет восстановлено в полном объеме.

Общество •   •  17053 просмотра
В Донецкой области завершили ремонт на магистральном водоводе: водоснабжение жителям восстановят в течение двух дней

Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронные аграрные расписки, которые одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами.

Экономика •   •  16010 просмотра
Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.

Война •   •  16999 просмотра
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.

Общество •   •  16821 просмотра
В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.