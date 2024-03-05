Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря

В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.