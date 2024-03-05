Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "Шахедов" в Днепропетровской области, которые движутся в северном направлении. Передает УНН.
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области5 марта 2024, 05:21 • 36009 просмотров
Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.
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