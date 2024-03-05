В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ночью сбили 18 из 22 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией над Одесской областью.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 "шахеды". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА были уничтожены, сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что враг запускал "шахэды" из Балаклавы во временно оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено и 18 "шахедов" в пределах Одесской области.
Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания5 марта 2024, 04:50 • 23258 просмотров
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ночью сбили 18 из 22 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией над Одесской областью.
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