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В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 05:21  •  24950 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ночью сбили 18 из 22 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией над Одесской областью.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 "шахеды". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА были уничтожены, сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг запускал "шахэды" из Балаклавы во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено и 18 "шахедов" в пределах Одесской области.

Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания5 марта 2024, 04:50 • 23258 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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У Повітряних Силах підтвердили збиття 18 із 22 "шахедів" на Одещині
Air Force confirms downing of 18 out of 22 "Shahed" in Odesa region
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В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области

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