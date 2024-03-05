У Повітряних Силах підтвердили збиття 18 із 22 "шахедів" на Одещині
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України підтвердили, що вночі збили 18 з 22 іранських безпілотників "Шахід", запущених Росією над Одеською областю.
Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 "шахеди". Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що ворог запускав "шахеди" з Балаклави у тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено та 18 "шахедів" у межах Одеської області.
Уночі над Одесою збили 18 "шахедів", є влучання05.03.24, 06:50 • 33582 перегляди