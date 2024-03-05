Уночі над Одесою збили 18 "шахедів", є влучання
Київ • УНН
Під час нічної атаки протиповітряна оборона Одеси збила 18 іранських безпілотників "Шахед", пошкодивши рекреаційний об'єкт і приватну власність, але не завдавши шкоди нікому з людей.
Вночі в Одесу атакували "шахедами": 18 дронів були збиті, повідомили у Силах оборони півдня України, передає УНН. Через влучання, є пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта, сталося займання, але пожежу швидко погасили.
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Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів були збиті.
Також в рекреаційній зоні пошкодило приватний будинок з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, поранених немає.
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