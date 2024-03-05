Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  218633 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  278886 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  240943 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  262001 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271946 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания

Во время ночной атаки противовоздушная оборона Одессы сбила 18 иранских беспилотников "Шахед", повредив рекреационный объект и частную собственность, но не причинив вреда никому из людей.

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Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания

Украинцы борются за нашу безопасность и свободу - Макрон

Макрон сказал, что украинцы борются за европейскую безопасность и свободу, защищая себя от российской агрессии.

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Украинцы борются за нашу безопасность и свободу - Макрон

В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.

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В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области

5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности

Первый прототип степлера изготовили в XVIII веке для короля Франции Людовика ХѴ. Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листов бумаги.

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5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности

В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.

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В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу

Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.

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Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7 для защиты от российского вторжения.

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Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7

Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.

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Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице

"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, которые выступали против этого.

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"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине

Сотрудник ВВС США был задержан за разглашение секретной информации о вторжении России в Украину сообщнику на иностранном сайте знакомств.

Война •   •  16884 просмотра
В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине