Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания

Ночью в Одессу атаковали "шахедами": 18 дронов были сбиты, сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН. Из-за попадания, есть повреждения здания рекреационного объекта, произошло возгорание, но пожар быстро погасили.

Детали

Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода, создавало реальную угрозу мирным жителям, одновременно затрудняя работу ПВО. 18 барражирующих снарядов были сбиты. говорится в сообщении

Также в рекреационной зоне повредило частный дом с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, раненых нет.

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