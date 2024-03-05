Ночью над Одессой сбили 18 "шахедов", есть попадания
Во время ночной атаки противовоздушная оборона Одессы сбила 18 иранских беспилотников "Шахед", повредив рекреационный объект и частную собственность, но не причинив вреда никому из людей.
Украинцы борются за нашу безопасность и свободу - Макрон
Макрон сказал, что украинцы борются за европейскую безопасность и свободу, защищая себя от российской агрессии.
В России заявили о сбитии трех БПЛА в Белгородской области
Российские силы противовоздушной обороны сообщили, что ночью сбили три украинских беспилотника в Белгородской области вблизи Украины.
5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности
Первый прототип степлера изготовили в XVIII веке для короля Франции Людовика ХѴ. Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листов бумаги.
В Вашингтоне вручили Международную женскую премию за отвагу
Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.
Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте - The New York Times
Трамп получает поддержку большинства по предварительным результатам республиканского собрания в Северной Дакоте.
Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7
Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет CRV7 для защиты от российского вторжения.
Немецкая полиция задержала женщину, которая забаррикадировалась в больнице
Вооруженная 65-летняя женщина забаррикадировалась в больнице в Аахене, Германия, угрожая персоналу и зажигая пиротехнику, что заставило полицию задержать ее за попытку убийства.
"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука
Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, которые выступали против этого.
В США задержали работника ВВС за разглашение секретных данных о РФ и Украине
Сотрудник ВВС США был задержан за разглашение секретной информации о вторжении России в Украину сообщнику на иностранном сайте знакомств.