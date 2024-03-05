В Одессе прогремели повторные взрывы. Пресс-служба оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины сообщила в Telegram, что в Одессе работают системы противовоздушной обороны, передает УНН.

Детали

Ранее воздушные силы ВСУ заявили в Telegram о том, что к Одессе движется группа ударных беспилотников.

За период с 00:36 до 2:18 ведомство сообщило о пяти волнах БПЛА, движущихся в направлении Одессы со стороны Черного моря.

Впоследствии в Воздушных силах заявили, что беспилотники замечены в одесском районе Большой Фонтан.

В Одессе прогремела серия взрывов