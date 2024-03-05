В Одессе прогремела серия взрывов
Киев • УНН
Взрывы произошли в Одессе после того, как вражеские беспилотники были замечены на подлете к городу с нескольких направлений.
В Одессе прозвучала серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
Детали
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" на город с нескольких направлений.
Отмечается, что дроны замечены на севере города, и движутся с западным, а также северо-западным курсом.
В Одесской области работают силы ПВО4 марта 2024, 22:01 • 14050 просмотров
В Одессе прогремела серия взрывов
Взрывы произошли в Одессе после того, как вражеские беспилотники были замечены на подлете к городу с нескольких направлений.
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