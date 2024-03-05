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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области работают силы ПВО

В Одесской области работают силы ПВО

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 22:01  •  5540 просмотра

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Силы противовоздушной обороны в Одесской области работают в режиме повышенной готовности, чтобы защититься от потенциальных угроз с воздуха.

В Одесской области работают силы ПВО, сообщили в командовании Сил обороны юга, передает УНН.

Детали

Сейчас в регионе продолжается воздушная тревога.

Идет боевая работа сил ПВО! Не мешайте! Не снимайте и не выкладывайте!

написали в Силах обороны юга. 

"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов4 марта 2024, 21:29 • 16573 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
В Одеській області працюють сили ППО
Air defense forces are working in Odesa region
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Силы противовоздушной обороны в Одесской области работают в режиме повышенной готовности, чтобы защититься от потенциальных угроз с воздуха.

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Премьерный показ "Дюна: Часть вторая" собрал $178 млн в мировом прокате

"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в оккупированной Херсонской области, применив управляемую бомбу с надписью "За детей Одессы. Горите в аду, орки!" в ответ на удар российского беспилотника по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

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В попытках избавиться от партизан россияне перебрасывают силовиков из москвы в оккупированный Крым - "АТЕШ"

На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.

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На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

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