В Одесской области работают силы ПВО

На Илона Маска подали в суд: экс-руководители Twitter требуют компенсации в более 128 миллионов долларов

Бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска на сумму более 128 миллионов долларов компенсации, которую, как они утверждают, им задолжали после увольнения после приобретения компании Маском.