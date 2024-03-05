В Одеській області працюють сили ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Одеській області працюють у режимі підвищеної готовності, щоб захиститися від потенційних загроз з повітря.
В Одеській області працюють сили ППО, повідомили в командуванні Сил оборони півдня, передає УНН.
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Нині в регіоні триває повітряна тривога.
Іде бойова робота сил ППО! Не заважайте! Не фільмуйте і не викладайте!
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