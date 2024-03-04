"За дітей Одеси. Горіть у пеклі, орки": Повітряні Сили показали удар керованою бомбою по об'єкту окупантів
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України знищили російський військовий об'єкт в окупованій Херсонській області, застосувавши керовану бомбу з написом "За дітей Одеси. Горите в пеклі, орки!" у відповідь на удар російського безпілотника по Одесі, в результаті якого загинули 12 людей, у тому числі 5 дітей.
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) знищили військовий об'єкт армії РФ на території тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це в Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, опублікувавши відео бойової роботи, передає УНН.
Деталі
Ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки! Дякую пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу
На бомбі, якою українська авіація вдарила по окупантах, було написано: "За дітей Одеси. З ненавистю. Без поваги".
Нагадаємо
Російські окупанти у ніч на 2 березня завдали ударів дронами по Одесі. Унаслідок удару частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. На місці вибуху ввечері 3 березня завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинули 12 людей, серед них – п'ятеро дітей. Наймолодшому загиблому – Тимофію – було лише чотири місяці. З-поміж інших загиблих дітей – трирічний Марк, 10-річний Сергій, восьмирічна Злата й семимісячна Ліза.
Удар рф по Одесі: під завалами знайшли ще одну загиблу дитину03.03.24, 19:23 • 38105 переглядiв