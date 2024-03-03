Удар рф по Одесі: під завалами знайшли ще одну загиблу дитину
Київ • УНН
Ще одна дитина, 8-річна дівчинка на ім'я Злата, була знайдена мертвою під завалами в Одесі після російської атаки 2 березня.
В Одесі під завалами виявили ще одну жертву ворожої атаки 2 березня - 8 річну дівчинку. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років
За його словами, рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла.
"Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", - наголосив Кіпер.
Раніше УНН повідомляв, що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки 10-річного хлопчика.