Удар рф по Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего ребенка
Еще один ребенок, 8-летняя девочка по имени Злата, была найдена мертвой под завалами в Одессе после российской атаки 2 марта.
Смертельные атаки на Украину и промедление союзников в помощи: кризис без выходных
Смертоносные атаки россии на Украину подчеркнули потребность Украины в немедленной поддержке противовоздушной обороны со стороны союзников для защиты гражданского населения.
Под завалами в Одессе нашли 10-летнего мальчика - Кипер
Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика под завалами в Одессе.
Враг за сегодня атаковал дронами 7 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания
Вражеские беспилотники атаковали 7 населенных пунктов в Херсонской области, попав в нежилые здания.
россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшая
россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
Украина готовится к российским дезинформационным атакам на Зеленского - Bloomberg
Украина готовится к спонсируемой кремлем дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к Президенту Зеленскому с приближением конца его каденции.
В Торецке Донецкой области нашли неразорвавшуюся авиационную бомбу рф
Неразорвавшуюся российскую авиационную бомбу нашли в хозяйственной постройке в Торецке Донецкой области.
В Турции выступили за переговоры о прекращении огня в Украине
Турция призывает к переговорам о прекращении огня между Украиной и россией. Анкара считает, что обе стороны достигли лимита того, чего можно достичь военными методами
Госсекретарь Франции по европейским делам об отправке войск в Украину: "Было бы ошибкой исключить обсуждение"
Государственный секретарь Франции по европейским делам заявил, что было бы ошибкой не обсуждать дальнейшие возможности европейской помощи Украине, поскольку украинцы борются за европейскую безопасность против империалистических амбиций России.
Нападали на пожилых людей: во Франковске задержали хулиганов: в Франковске задержали хулиганов
В Ивано-Франковске правоохранители задержали злоумышленников, которые наносили газовыми баллончиками вред прохожим, в том числе пожилым людям.