Під завалами в Одесі знайшли 10-річного хлопчика - Кіпер
Київ • УНН
Рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика під завалами в Одесі.
Рятувальники в Одесі знайшли під завалами ще одну жертву ворожої атаки 2 березня - 10 річного хлопчика. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років…Щирі співчуття рідним та близьким
Раніше повідомлялось про 10 загиблих через ворожу атаку на Одесу.
Внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу загинув колишній заступник командира 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Кравець разом зі своєю дружиною та семимісячною дочкою.