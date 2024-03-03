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Под завалами в Одессе нашли 10-летнего мальчика - Кипер

Под завалами в Одессе нашли 10-летнего мальчика - Кипер

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 16:56  •  6948 просмотра

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Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика под завалами в Одессе.

Спасатели в Одессе нашли под завалами еще одну жертву вражеской атаки 2 марта - 10 летнего мальчика. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН

Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет...Искренние соболезнования родным и близким

- написал Кипер в соцсетях.

Ранее сообщалось о 10 погибших из-за вражеской атаки на Одессу. 

В результате вчерашней атаки рф на Одессу погиб бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Кравец вместе со своей женой и семимесячной дочерью. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
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Під завалами в Одесі знайшли 10-річного хлопчика - Кіпер
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