Мел Кипер-младший

российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось
без жертв.
Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.
В результате российского ракетного обстрела Одессы погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель, а еще 46
получили ранения, в том числе 7 работников службы по чрезвычайным ситуациям.
россия продолжает осуществлять массированные атаки беспилотников на Одесскую область, пытаясь нарушить функционирование зернового
коридора.
Из-за российской атаки ударными беспилотниками был поврежден законсервированный объект инфраструктуры в Одесской области и возник
пожар, который удалось быстро потушить, обошлось без жертв.
Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика под завалами в Одессе.
Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек: из-под завалов был
извлечен еще один мертвый младенец.
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для
сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.
российские войска трижды атаковали Одесскую область с помощью беспилотников-камикадзе в ночь на 10 февраля, ранив четырех человек.
Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в
рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.
О чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу.