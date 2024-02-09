Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер

Маяковская станция экстренной помощи в Одесской области получила новый современный реанимобиль класса С. Вскоре станцию планируют расширить и усилить еще одной бригадой фельдшеров. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

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Он констатировал, что много времени экстренная медицина была болезненной темой для Одесской области. Речь о коррупции, нехватке медикаментов, дефиците персонала и многих других проблемах. Сейчас, после смены менеджеров, Одесская областная военная администрация пытается совместно делать все для того, чтобы вывести жизненно важную отрасль на европейский уровень, пишет Кипер.

"Ознакомился с работой новосозданной Маяковской станции, расположенной на стратегической трассе "Одесса-Рени", пообщался с коллективом. Сейчас здесь добавляется еще одна бригада - медицины катастроф, которая усилит структурное подразделение на случай ДТП и чрезвычайных ситуаций, связанных с военным положением. Для этих целей на станцию передан новый современный реанимобиль класса С, полностью оснащенный всем необходимым оборудованием", - информирует Кипер, добавляя, что автомобиль Центр получил в рамках инициативы UNITED24 от американского астронавта Скотта Келли.

Также в ходе рабочего визита Кипер посетил Измаильскую станцию экстренной медицинской помощи.

Для нужд станции передали пять автомобилей скорой помощи:

- два авто марки Citroën Jumper (реанимобили класса С), которые были переданы Одесскому областному центру ЭМП и МК в рамках программы United24;

- два автомобиля Volkswagen Crafter, предоставленные в качестве гуманитарной помощи от Австрии;

- один автомобиль высокой проходимости Toyota Land Cruiser.

Экстренная медицинская помощь, как и все бесплатные услуги, входящие в Программу медицинских гарантий, является приоритетом для области. Будем работать дальше! - пишет Кипер.

Напомним, несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину. Так, на днях в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.

В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.

Ранее Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.

Как минимум в пяти областных медицинских центрах Кипер сменил руководителей, в том числе Экстренной помощи. А осенью прошлого года громаде и обладминистрации удалось отвоевать корпуса химиотерапии онкоцентра, которые облсовет в 2022 году передал в частные руки на 49 лет.

Прокуратура открыла уголовное производство по этому факту, виновных обещает наказать. Сейчас корпуса онкоцентра возвращены в коммунальную собственность, а онкобольные продолжают там бесплатное лечение.