Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер
Киев • УНН
Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.
Маяковская станция экстренной помощи в Одесской области получила новый современный реанимобиль класса С. Вскоре станцию планируют расширить и усилить еще одной бригадой фельдшеров. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он констатировал, что много времени экстренная медицина была болезненной темой для Одесской области. Речь о коррупции, нехватке медикаментов, дефиците персонала и многих других проблемах. Сейчас, после смены менеджеров, Одесская областная военная администрация пытается совместно делать все для того, чтобы вывести жизненно важную отрасль на европейский уровень, пишет Кипер.
"Ознакомился с работой новосозданной Маяковской станции, расположенной на стратегической трассе "Одесса-Рени", пообщался с коллективом. Сейчас здесь добавляется еще одна бригада - медицины катастроф, которая усилит структурное подразделение на случай ДТП и чрезвычайных ситуаций, связанных с военным положением. Для этих целей на станцию передан новый современный реанимобиль класса С, полностью оснащенный всем необходимым оборудованием", - информирует Кипер, добавляя, что автомобиль Центр получил в рамках инициативы UNITED24 от американского астронавта Скотта Келли.
Также в ходе рабочего визита Кипер посетил Измаильскую станцию экстренной медицинской помощи.
Для нужд станции передали пять автомобилей скорой помощи:
- два авто марки Citroën Jumper (реанимобили класса С), которые были переданы Одесскому областному центру ЭМП и МК в рамках программы United24;
- два автомобиля Volkswagen Crafter, предоставленные в качестве гуманитарной помощи от Австрии;
- один автомобиль высокой проходимости Toyota Land Cruiser.
Экстренная медицинская помощь, как и все бесплатные услуги, входящие в Программу медицинских гарантий, является приоритетом для области. Будем работать дальше!
Напомним, несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину. Так, на днях в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.
В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.
Ранее Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.
Как минимум в пяти областных медицинских центрах Кипер сменил руководителей, в том числе Экстренной помощи. А осенью прошлого года громаде и обладминистрации удалось отвоевать корпуса химиотерапии онкоцентра, которые облсовет в 2022 году передал в частные руки на 49 лет.
Прокуратура открыла уголовное производство по этому факту, виновных обещает наказать. Сейчас корпуса онкоцентра возвращены в коммунальную собственность, а онкобольные продолжают там бесплатное лечение.
Экстренные службы Одесской области оснастили современными "скорыми" - Кипер
Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.
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