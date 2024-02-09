Екстренні служби Одещини оснастили сучасними "швидкими" - Кіпер

Маяківська станція екстреної допомоги, що на Одещині, отримала новий сучасний реанімобіль класу С. Невдовзі станцію планують розширити та підсилити ще однією бригадою фельдшерів. Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Він констатував, що багато часу екстренна медицина була болючою темою для Одещини. Мова про корупцію, недостачу медикаментів, дефіцит персоналу та багато інших проблем. Зараз, після зміни менеджерів, Одеська обласна військова адміністрація намагається спільно робити все для того, щоб вивести життєво важливу галузь на європейський рівень, пише Кіпер.

"Ознайомився з роботою новоствореної Маяківської станції, що розташована на стратегічній трасі "Одеса-Рені", поспілкувався з колективом. Наразі тут додається ще одна бригада — медицини катастроф, яка посилить структурний підрозділ на випадок ДТП та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із воєнним станом. Для цих потреб на станцію передано новий сучасний реанімобіль класу С, повністю оснащений всім необхідним обладнанням", - інформує Кіпер, додаючи, що автомобіль Центр отримав в межах ініціативи UNITED24 від американського астронавта Скотта Келлі.

Також у ході робочого візиту Кіпер відвідав Ізмаїльську станцію екстреної медичної допомоги.

Для потреб станції передали п'ять автомобілів швидкої:

- два авто марки Citroën Jumper (реанімобілі класу С), що були передані Одеському обласному центру ЕМД та МК в рамках програми United24;

- два автомобілі Volkswagen Crafter, надані як гуманітарна допомога від Австрії;

- один автомобіль високої прохідності Toyota Land Cruiser.

Екстрена медична допомога, як і всі безоплатні послуги, що входять до Програми медичних гарантій, є пріоритетом для області. Будемо працювати далі! - пише Кіпер.

Нагадаємо, попри війну Одещина стрімко розвиває медицину. Так, днями в Дунайській обласній лікарні, що на Одещині, після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології.

У січні цьогоріч Одещина отримала унікальні опікові ліжка та витратні матеріали, профінансовані благодійниками, для допомоги тим, хто отримав важкі опіки, часто внаслідок російських атак.

Раніше Кіпер повідомляв, що забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині є одним із основних напрямків роботи Одеської обладміністрації.

Щонайменше в пʼяти обласних медичних центрах Кіпер змінив керівників, зокрема Екстреної допомоги. А восени минулого року громаді і обладміністрації вдалося відвоювати корпуси хіміотерапії онкоцентру, які облрада в 2022 році передала в приватні руки на 49 років.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом, винних обіцяє покарати. Наразі корпуси онкоцентру повернуті у комунальну власність, а онкохворі продовжують там безкоштовне лікування.