Двоє хлопчиків віком 9 та 10 років постраждали внаслідок зіткнення автомобілів Citroen та Honda у Гостомелі Київської області.
14-річна дівчинка отримала серйозні травми після того, як її збив водій Citroen на нерегульованому пішохідному переході в Одесі.
П'яний водій спричинив велику аварію в Київській області, в якій постраждали три людини, пошкоджено щонайменше чотири автомобілі, а водій був затриманий з рівнем алкоголю в крові 1,6 проміле.
П'яний водій врізався на мінівені у припарковану вантажівку в Києві вночі під час комендантської години, травмувавши пасажира, і був підозрюваний у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.
Маяківська станція екстреної медичної допомоги в Одеській області отримала новий сучасний автомобіль швидкої допомоги класу С в
рамках посилення та модернізації системи екстреної медичної допомоги в регіоні.
Львів'янин намагався ввезти в Україну 158 iPhone вартістю 8 мільйонів гривень, сховавши їх у конструктивних порожнинах свого автомобіля.
В Івано-Франківську затримали чоловіка, який на смерть збив іншу людину та перемістив тіло, щоб приховати злочин. Підозрюваний
зізнався у скоєному і тепер постане перед судом.