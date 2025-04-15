П'яний водій врізався в припарковану вантажівку під час комендантської години в Києві, йому повідомили про підозру - прокуратура

П'яний водій врізався на мінівені у припарковану вантажівку в Києві вночі під час комендантської години, травмувавши пасажира, і був підозрюваний у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.