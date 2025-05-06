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У квітні попит на нові вантажівки в Україні знизився: які моделі популярні

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

У квітні ринок нових комерційних авто в Україні скоротився на 6% порівняно з минулим роком, до 982 машин. З початку року парк поповнили 3820 авто, що на 2% менше.

У квітні попит на нові вантажівки в Україні знизився: які моделі популярні

У квітні український ринок нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) продемонстрував спад. Зокрема, було зареєстровано 982 нові машини, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром в Telegram, пише УНН.

Деталі

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто…У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%

 - йдеться в дописі.

Так до пʼятірки лідерів ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • MAN - 128 одиниць;
    • CITROEN - 118 одиниць;
      • RENAULT - 113 одиниць;
        • PEUGEOT - 78 одиниць;
          • FORD - 75 одиниць.

            Як повідомляє Укравтопром, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

            Toyota закликає протистояти домінуванню Китаю на автомобільному ринку, збільшивши інвестиції у водневі автомобілі - УкрАвтопром05.05.25, 18:01 • 6772 перегляди

            Аліна Волянська

            Аліна Волянська

            ЕкономікаАвто
            Citroën
            Toyota
            Україна
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