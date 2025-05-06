У квітні попит на нові вантажівки в Україні знизився: які моделі популярні
Київ • УНН
У квітні ринок нових комерційних авто в Україні скоротився на 6% порівняно з минулим роком, до 982 машин. З початку року парк поповнили 3820 авто, що на 2% менше.
У квітні український ринок нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) продемонстрував спад. Зокрема, було зареєстровано 982 нові машини, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром в Telegram, пише УНН.
Деталі
Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 982 авто…У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%
Так до пʼятірки лідерів ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN -
128 одиниць;
- CITROEN - 118 одиниць;
- RENAULT - 113 одиниць;
- PEUGEOT - 78 одиниць;
- FORD - 75 одиниць.
Як повідомляє Укравтопром, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Toyota закликає протистояти домінуванню Китаю на автомобільному ринку, збільшивши інвестиції у водневі автомобілі - УкрАвтопром05.05.25, 18:01 • 6772 перегляди