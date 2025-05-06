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В апреле спрос на новые грузовики в Украине снизился: какие модели популярны

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В апреле рынок новых коммерческих авто в Украине сократился на 6% по сравнению с прошлым годом, до 982 машин. С начала года парк пополнили 3820 авто, что на 2% меньше.

В апреле спрос на новые грузовики в Украине снизился: какие модели популярны

В апреле украинский рынок новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) продемонстрировал спад. В частности, было зарегистрировано 982 новые машины, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram, пишет УНН.

Детали

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто…По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%

 - говорится в заметке.

Так в пятерку лидеров рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  • MAN - 128 единиц;
    • CITROEN - 118 единиц;
      • RENAULT - 113 единиц;
        • PEUGEOT - 78 единиц;
          • FORD - 75 единиц.

            Как сообщает Укравтопром, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

            Toyota призывает противостоять доминированию Китая на автомобильном рынке, увеличив инвестиции в водородные автомобили - УкрАвтопром05.05.25, 18:01 • 6734 просмотра

            Алина Волянская

            Алина Волянская

            ЭкономикаАвто
            Citroën
            Toyota
            Украина
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