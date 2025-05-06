В апреле спрос на новые грузовики в Украине снизился: какие модели популярны
Киев • УНН
В апреле рынок новых коммерческих авто в Украине сократился на 6% по сравнению с прошлым годом, до 982 машин. С начала года парк пополнили 3820 авто, что на 2% меньше.
В апреле украинский рынок новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) продемонстрировал спад. В частности, было зарегистрировано 982 новые машины, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром в Telegram, пишет УНН.
Детали
В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 982 авто…По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%
Так в пятерку лидеров рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN -
128 единиц;
- CITROEN - 118 единиц;
- RENAULT - 113 единиц;
- PEUGEOT - 78 единиц;
- FORD - 75 единиц.
Как сообщает Укравтопром, всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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