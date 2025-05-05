Toyota призывает противостоять доминированию Китая на автомобильном рынке, увеличив инвестиции в водородные автомобили - УкрАвтопром

Автопроизводитель Toyota призывает увеличить инвестиции в водородные автомобили, чтобы избежать будущего доминирования Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на УкрАвтопром.

Детали

Toyota предупреждает, что времени на то, чтобы эффективно конкурировать с Китаем в производстве водородных транспортных средств, остается все меньше. Автопроизводитель утверждает, что на Китай уже приходится большая часть мировых продаж водородных коммерческих автомобилей.

Руководитель водородного направления Toyota предупредил, что если другие страны не увеличат инвестиции в эту технологию, авто на водородных топливных элементах может постигнуть та же участь, что и электромобили, потому что китайские компании быстро займут лидерские позиции в цепочках поставок и экспорте - говорится в сообщении.

По данным Interact Analysis, в 2024 году продажи автобусов и грузовиков на водородных топливных элементах в КНР были выше, чем во всех других регионах мира вместе взятых, и составили более 7 тыс. единиц.

Toyota считает, что ее ставка на водород окупится так же, как и ее многолетняя погоня за гибридными авто.

Дополнение

Toyota рассматривает возможность выкупа поставщика запчастей стоимостью 28 млрд долларов. Это может привести к самому большому скачку акций Toyota Industries с 1984 года.

По данным Fоcus2mоvе, в 2025 году кроссовер Toyota RAV4 возглавил мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей, опередив предыдущего лидера - Toyota Corolla. В то же время Ford F-Series существенно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.