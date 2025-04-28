Акції Toyota Industries можуть зрости - Reuters
Київ • УНН
Toyota розглядає можливість викупу постачальника запчастин вартістю 28 млрд доларів. Це може призвести до найбільшого стрибка акцій Toyota Industries з 1984 року.
Акції компанії Toyota Industries мають шанси зрости через потенційний викуп компанією Toyota Motor. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок, 28 квітня, автовиробник Toyota оголосив, що розглядає можливість викупу ключового постачальника запчастин, ринкова вартість якого становить 4 трильйони японських єн (28 мільярдів доларів - ред).
Як зазначає Reuters, такий ріст цін може стати найбільшим одноденним стрибком акцій принаймні за останні чотири десятиліття, а саме - від початку 1984 року. Нещодавно Toyota повідомила у звіті на Токійській фондовій біржі, що розглядає різні можливості, включаючи часткові інвестиції в Toyota Industries.
У цій же заяві Toyota Industries підтвердила, що отримала пропозиції щодо виходу на приватний ринок через компанію спеціального призначення, але спростувала отримання пропозиції про викуп від голови Toyota або групи Toyota.
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