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Акции Toyota Industries могут вырасти – Reuters

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Toyota рассматривает возможность выкупа поставщика запчастей стоимостью 28 млрд долларов. Это может привести к самому большому скачку акций Toyota Industries с 1984 года.

Акции Toyota Industries могут вырасти – Reuters

Акции компании Toyota Industries имеют шансы вырасти из-за потенциального выкупа компанией Toyota Motor. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник, 28 апреля, автопроизводитель Toyota объявил, что рассматривает возможность выкупа ключевого поставщика запчастей, рыночная стоимость которого составляет 4 триллиона японских иен (28 миллиардов долларов - ред).

Как отмечает Reuters, такой рост цен может стать самым большим однодневным скачком акций по крайней мере за последние четыре десятилетия, а именно - с начала 1984 года. Недавно Toyota сообщила в отчете на Токийской фондовой бирже, что рассматривает различные возможности, включая частичные инвестиции в Toyota Industries.

В этом же заявлении Toyota Industries подтвердила, что получила предложения о выходе на частный рынок через компанию специального назначения, но опровергла получение предложения о выкупе от председателя Toyota или группы Toyota.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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