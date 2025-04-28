Акции Toyota Industries могут вырасти – Reuters
Киев • УНН
Toyota рассматривает возможность выкупа поставщика запчастей стоимостью 28 млрд долларов. Это может привести к самому большому скачку акций Toyota Industries с 1984 года.
Акции компании Toyota Industries имеют шансы вырасти из-за потенциального выкупа компанией Toyota Motor. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник, 28 апреля, автопроизводитель Toyota объявил, что рассматривает возможность выкупа ключевого поставщика запчастей, рыночная стоимость которого составляет 4 триллиона японских иен (28 миллиардов долларов - ред).
Как отмечает Reuters, такой рост цен может стать самым большим однодневным скачком акций по крайней мере за последние четыре десятилетия, а именно - с начала 1984 года. Недавно Toyota сообщила в отчете на Токийской фондовой бирже, что рассматривает различные возможности, включая частичные инвестиции в Toyota Industries.
В этом же заявлении Toyota Industries подтвердила, что получила предложения о выходе на частный рынок через компанию специального назначения, но опровергла получение предложения о выкупе от председателя Toyota или группы Toyota.
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