Toyota открывает новый завод Lexus в Шанхае: что известно о масштабном проекте

Одна из крупнейших автомобильных компаний в мире Toyota имеет грандиозные планы. Автомобилисты построят огромный завод в Китае. Об этом они официально заявили 5 января, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на "Agense France-Presse".

Новый завод начнет свою работу не ранее 2027 года. Но по прогнозам Toyota, в год будет производить аж 100 000 новых автомобилей. К 2035 году японцы вообще планируют сделать все модели Lexus электрическими. В Китае это будет второй иностранный завод. Первый - Tesla, в том же самом Шанхае.

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По мнению экспертов, Toyota таким образом будет возвращать утраченные позиции на китайском рынке. Ведь с началом года японцы в этой стране испытали снижение своих продаж почти на 10 % по сравнению.

Годовая же прибыль компании ожидается в пределах 30 миллиардов долларов.

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