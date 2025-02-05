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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Toyota открывает новый завод Lexus в Шанхае: что известно о масштабном проекте

Киев  •  УНН

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Toyota планирует построить новый завод Lexus в Шанхае для производства электромобилей с 2027 года. Завод будет производить 100 000 автомобилей ежегодно, а к 2035 году все модели Lexus станут электрическими.

Одна из крупнейших автомобильных компаний в мире Toyota имеет грандиозные планы. Автомобилисты построят огромный завод в Китае. Об этом они официально заявили 5 января, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на "Agense France-Presse".

Новый завод начнет свою работу не ранее 2027 года. Но по прогнозам Toyota, в год будет производить аж 100 000 новых автомобилей. К 2035 году японцы вообще планируют сделать все модели Lexus электрическими. В Китае это будет второй иностранный завод. Первый - Tesla, в том же самом Шанхае.

Автогигант Германии оптимизирует расходы: радикальные изменения в Volkswagen24.12.24, 14:34 • 14333 просмотра

По мнению экспертов, Toyota таким образом будет возвращать утраченные позиции на китайском рынке. Ведь с началом года японцы в этой стране испытали снижение своих продаж почти на 10 % по сравнению.

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Годовая же прибыль компании ожидается в пределах 30 миллиардов долларов.

Автопроизводители Honda и Nissan планируют объединиться в 2026 году05.02.25, 12:52 • 12457 просмотров

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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