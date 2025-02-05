Автопроизводители Honda и Nissan планируют объединиться в 2026 году

Совет директоров компании Nissan планирует отклонить условия компании Honda по объединению двух автопроизводителей, что ставит под угрозу план о создании совместного холдинга.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Совет директоров Nissan должен был собраться на заседание в среду, и его участники предупредили, что окончательное решение о расторжении соглашения пока не принято.

23 декабря Nissan и Honda заявили, что планируют объединиться и стать дочерними компаниями одной холдинговой компании. Как сообщает источник WSJ, в последние дни Honda предложила сделать Nissan дочерней компанией Honda. Впрочем, как сообщается, Nissan считает новое предложение неприемлемым и планирует отклонить его.

По информации, Nissan и Honda продолжат сотрудничество, начатое до переговоров о слиянии, включая совместную работу над программным обеспечением и электромобилями.

Если план объединения с Honda провалится, это усилит давление на Nissan, чтобы убедить кредиторов, сотрудников и клиентов, что компания может выжить в условиях жесткой конкуренции в США и Китае. Nissan потерял позиции на обоих рынках.

Напомним

Ранее УНН писал, что Nissan и Honda подписали соглашение о создании совместного холдинга, который должен был бы выйти на биржу в августе 2026 года. Соглашение было спасительным для компании Nissan, которой пришлось урезать производственные планы на 20% и объявить о сокращении девяти тысяч сотрудников.