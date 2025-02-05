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Автопроизводители Honda и Nissan планируют объединиться в 2026 году

Автопроизводители Honda и Nissan планируют объединиться в 2026 году

Киев  •  УНН

 • 5569 просмотра

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Совет директоров Nissan планирует отклонить предложение Honda об объединении в совместный холдинг. Honda предлагала сделать Nissan своей дочерней компанией, что оказалось неприемлемым для руководства Nissan.

Совет директоров компании Nissan планирует отклонить условия компании Honda по объединению двух автопроизводителей, что ставит под угрозу план о создании совместного холдинга.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали 

Совет директоров Nissan должен был собраться на заседание в среду, и его участники предупредили, что окончательное решение о расторжении соглашения пока не принято. 

23 декабря Nissan и Honda заявили, что планируют объединиться и стать дочерними компаниями одной холдинговой компании. Как сообщает источник WSJ, в последние дни Honda предложила сделать Nissan дочерней компанией Honda. Впрочем, как сообщается, Nissan считает новое предложение неприемлемым и планирует отклонить его. 

По информации, Nissan и Honda продолжат сотрудничество, начатое до переговоров о слиянии, включая совместную работу над программным обеспечением и электромобилями. 

Если план объединения с Honda провалится, это усилит давление на Nissan, чтобы убедить кредиторов, сотрудников и клиентов, что компания может выжить в условиях жесткой конкуренции в США и Китае. Nissan потерял позиции на обоих рынках.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Nissan и Honda подписали соглашение о создании совместного холдинга, который должен был бы выйти на биржу в августе 2026 года. Соглашение было спасительным для компании Nissan, которой пришлось урезать производственные планы на 20% и объявить о сокращении девяти тысяч сотрудников. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
nissanNissan
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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