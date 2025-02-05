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Автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися в 2026 році

Автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися в 2026 році

Київ • УНН

 • 19842 перегляди

Рада директорів Nissan планує відхилити пропозицію Honda про об'єднання в спільний холдинг. Honda пропонувала зробити Nissan своєю дочірньою компанією, що виявилося неприйнятним для керівництва Nissan.

Рада директорів компанії Nissan планує відхилити умови компанії Honda щодо об'єднання двох автовиробників, що ставить під загрозу план про створення спільного холдингу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі 

Рада директорів Nissan мала зібратися на засідання в середу, і її учасники попередили, що остаточного рішення про розірвання угоди поки що не ухвалено. 

23 грудня Nissan та Honda заявили, що планують об'єднатися і стати дочірніми компаніями однієї холдингової компанії. Як повідомляє джерело WSJ, останніми днями Honda запропонувала зробити Nissan дочірньою компанією Honda. Втім, як повідомляється, Nissan вважає нову пропозицію неприйнятною і планує відхилити її. 

За інформацією, Nissan і Honda продовжать співпрацю, розпочату до переговорів про злиття, включно зі спільною роботою над програмним забезпеченням і електромобілями. 

Якщо план об'єднання з Honda провалиться, це посилить тиск на Nissan, щоб переконати кредиторів, співробітників і клієнтів, що компанія може вижити в умовах жорсткої конкуренції в США і Китаї. Nissan втратив позиції на обох ринках.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Nissan та Honda підписали угоду про створення спільного холдингу, який мав би вийти на біржу в серпні 2026 року. Угода була рятівною для компанії Nissan, якій довелося урізати виробничі плани на 20% і оголосити про скорочення девʼяти тисяч працівників. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Технології
nissanNissan
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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