Автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися в 2026 році

Рада директорів компанії Nissan планує відхилити умови компанії Honda щодо об'єднання двох автовиробників, що ставить під загрозу план про створення спільного холдингу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Рада директорів Nissan мала зібратися на засідання в середу, і її учасники попередили, що остаточного рішення про розірвання угоди поки що не ухвалено.

23 грудня Nissan та Honda заявили, що планують об'єднатися і стати дочірніми компаніями однієї холдингової компанії. Як повідомляє джерело WSJ, останніми днями Honda запропонувала зробити Nissan дочірньою компанією Honda. Втім, як повідомляється, Nissan вважає нову пропозицію неприйнятною і планує відхилити її.

За інформацією, Nissan і Honda продовжать співпрацю, розпочату до переговорів про злиття, включно зі спільною роботою над програмним забезпеченням і електромобілями.

Якщо план об'єднання з Honda провалиться, це посилить тиск на Nissan, щоб переконати кредиторів, співробітників і клієнтів, що компанія може вижити в умовах жорсткої конкуренції в США і Китаї. Nissan втратив позиції на обох ринках.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Nissan та Honda підписали угоду про створення спільного холдингу, який мав би вийти на біржу в серпні 2026 року. Угода була рятівною для компанії Nissan, якій довелося урізати виробничі плани на 20% і оголосити про скорочення девʼяти тисяч працівників.