Попередньо, внаслідок короткого замикання загорівся електромобіль Nissan LEAF. Речник ДСНС спростував чутки про вибух, пояснивши, що хлопок міг бути спричинений коротким замиканням.
Китайський автовиробник BYD презентував Super Charging Platform для електрокарів з піковою потужністю 1000 кВт. За 5 хвилин можна зарядити акумулятор на 470 кілометрів.
Tesla планує випустити оновлення програмного забезпечення автопілота для китайських користувачів з функціями для міських доріг. Нова версія буде спрощеною порівняно з американською через особливості китайських доріг.
Honda відкрита до відновлення переговорів про злиття з Nissan, але вимагає відставки нинішнього керівника Макото Учіди. Компанія хоче бачити нового керівника, який зможе краще співпрацювати з конкурентами.
BMW розробила новий блок керування "Heart of Joy" для майбутніх електромобілів серії Neue Klasse. Пристрій розміром 20х20 см обіцяє в 10 разів вищу швидкодію та унікальну динаміку водіння.
Honda та Nissan припинили переговори про заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення. Компанії продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, а Nissan шукатиме нового партнера.
Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.
У Гощі Рівненської області на водія Volkswagen Passat склали адміністративні протоколи за ДТП за участю чотирьох автівок, вчинену напідпитку. Внаслідок ДТП постраждав водій Nissan, якого з травмами доставили до лікарні.
Рада директорів Nissan планує відхилити пропозицію Honda про об'єднання в спільний холдинг. Honda пропонувала зробити Nissan своєю дочірньою компанією, що виявилося неприйнятним для керівництва Nissan.
США запровадили 10% мита на китайський імпорт, Пекін відповів обмеженнями на американські товари. Канада та Мексика отримали 30-денну відстрочку, а біржі відреагували різким падінням акцій азійських компаній.
В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.
В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2023 році, що на 39% більше за попередній рік. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів.
Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.
На бульварі Висоцького перехожий виявив двох виснажених собак, зачинених в Nissan. Власника автомобіля знайшли, тварин звільнили, а на чоловіка склали адміністративний протокол.
У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.
У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.
Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.
Німецький автогігант Volkswagen планує масштабну оптимізацію до 2030 року, скоротивши третину персоналу. Компанія не закриватиме заводи, але зменшить виробничі потужності та урізає зарплати менеджменту.
Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.
ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.
У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.
У листопаді реєстрації вживаних авто з-за кордону знизились на 10% порівняно з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (46%), а середній вік імпортованих машин становить 9 років.
Патрульна поліція Києва надала детальні рекомендації щодо дій водіїв у разі ДТП. Роз'яснено умови самостійного оформлення європротоколу та випадки, коли обов'язково потрібно викликати поліцію.
44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.
Honda запустила демонстраційний центр у Японії для масового виробництва твердотільних акумуляторів. Компанія планує прискорити дослідження та розпочати виробництво у другій половині 2020-х років.
Ford планує скоротити 4000 робочих місць в Європі, з них 2900 - у Німеччині. Рішення пов'язане зі збитками в сегменті легкових авто та переходом на виробництво електромобілів.
У жовтні українці придбали понад 1,9 тис. гібридних автомобілів, що на 7% більше ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Toyota RAV-4 серед нових та Ford Fusion US серед вживаних авто.
Nissan Motor знизив прогноз річного прибутку з 500 до 150 мільярдів ієн через погіршення ситуації в США та Китаї. Компанія планує скоротити 9000 співробітників та зменшити виробничі потужності на 20%.
На автодорозі Мала Снітинка–Фастів зіткнулися Nissan та Chevrolet. Двоє водіїв та пасажир отримали поранення і були госпіталізовані, поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.
У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.