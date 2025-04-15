$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18984 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 132572 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124784 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126218 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124841 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191793 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76742 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163991 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115314 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15281 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37797 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48020 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 132576 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 832 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9820 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12292 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108166 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109840 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Nissan

Новини по темi

У мережі поширилися чутки про вибух у центрі Києва: у ДСНС пояснили, що сталося

Попередньо, внаслідок короткого замикання загорівся електромобіль Nissan LEAF. Речник ДСНС спростував чутки про вибух, пояснивши, що хлопок міг бути спричинений коротким замиканням.

Київ • 7 квітня, 08:54 • 12103 перегляди

BYD анонсував платформу надшвидкої зарядки електромобілів до 470 км за лічені хвилини

Китайський автовиробник BYD презентував Super Charging Platform для електрокарів з піковою потужністю 1000 кВт. За 5 хвилин можна зарядити акумулятор на 470 кілометрів.

Технології • 18 березня, 14:47 • 10491 перегляди

Tesla оновить програмне забезпечення автопілота в Китаї: планується додати систему допомоги водієві - Reuters

Tesla планує випустити оновлення програмного забезпечення автопілота для китайських користувачів з функціями для міських доріг. Нова версія буде спрощеною порівняно з американською через особливості китайських доріг.

Новини Світу • 25 лютого, 10:51 • 25975 перегляди

Honda відкрита для відновлення переговорів з Nissan, але є нюанс

Honda відкрита до відновлення переговорів про злиття з Nissan, але вимагає відставки нинішнього керівника Макото Учіди. Компанія хоче бачити нового керівника, який зможе краще співпрацювати з конкурентами.

Новини Світу • 18 лютого, 09:33 • 23318 перегляди

BMW створила "супермозок" для управління системами електромобіля

BMW розробила новий блок керування "Heart of Joy" для майбутніх електромобілів серії Neue Klasse. Пристрій розміром 20х20 см обіцяє в 10 разів вищу швидкодію та унікальну динаміку водіння.

Технології • 17 лютого, 12:53 • 25005 перегляди

Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії

Honda та Nissan припинили переговори про заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення. Компанії продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, а Nissan шукатиме нового партнера.

Новини Світу • 13 лютого, 12:02 • 37463 перегляди

Toyota відкриває новий завод Lexus у Шанхаї: що відомо про масштабний проект

Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.

Новини Світу • 5 лютого, 15:16 • 34902 перегляди

На Рівненщині сталася ДТП з чотирма автівками: поліція склала протоколи на п'яного водія

У Гощі Рівненської області на водія Volkswagen Passat склали адміністративні протоколи за ДТП за участю чотирьох автівок, вчинену напідпитку. Внаслідок ДТП постраждав водій Nissan, якого з травмами доставили до лікарні.

Кримінал та НП • 5 лютого, 15:02 • 22925 перегляди

Автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися в 2026 році

Рада директорів Nissan планує відхилити пропозицію Honda про об'єднання в спільний холдинг. Honda пропонувала зробити Nissan своєю дочірньою компанією, що виявилося неприйнятним для керівництва Nissan.

Технології • 5 лютого, 10:52 • 19868 перегляди

Мексика і Канада на паузі, а проти Китаю сьогодні починають діяти мита: як реагують світові ринки

США запровадили 10% мита на китайський імпорт, Пекін відповів обмеженнями на американські товари. Канада та Мексика отримали 30-денну відстрочку, а біржі відреагували різким падінням акцій азійських компаній.

Економіка • 4 лютого, 11:53 • 230785 перегляди

Які авто з бензиновими двигунами купували українці у 2024: несподівані лідери

В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.

Економіка • 17 січня, 16:33 • 43888 перегляди

Які гібридні авто обирали українці у 2024 році: названо бестселери

В Україні зареєстровано 23,9 тис. гібридних авто у 2023 році, що на 39% більше за попередній рік. Toyota RAV-4 лідирує серед нових, а Ford Fusion - серед вживаних гібридів.

Економіка • 10 січня, 10:30 • 25897 перегляди

За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.

Економіка • 9 січня, 16:00 • 55469 перегляди

У Києві виявили собак, зачинених в авто вже кілька днів: тварин врятували

На бульварі Висоцького перехожий виявив двох виснажених собак, зачинених в Nissan. Власника автомобіля знайшли, тварин звільнили, а на чоловіка склали адміністративний протокол.

Суспільство • 7 січня, 16:02 • 25428 перегляди

Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.

Суспільство • 7 січня, 07:44 • 23708 перегляди

За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто

У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.

Суспільство • 1 січня, 08:12 • 27133 перегляди

Audi оновлює модельний ряд після падіння прибутку на 91% у 2024 році

Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.

Технології • 25 грудня, 12:56 • 14966 перегляди

Автогігант Німеччини оптимізує витрати: радикальні зміни у Volkswagen

Німецький автогігант Volkswagen планує масштабну оптимізацію до 2030 року, скоротивши третину персоналу. Компанія не закриватиме заводи, але зменшить виробничі потужності та урізає зарплати менеджменту.

Суспільство • 24 грудня, 12:34 • 14552 перегляди

Honda і Nissan оголосили про початок возз'єднання у спільний холдинг

Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.

Новини Світу • 24 грудня, 03:36 • 18429 перегляди

Nissan і Honda можуть об'єднатися: акції Nissan злетіли на майже 24%

ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.

Економіка • 18 грудня, 07:49 • 15277 перегляди

Які електрокари стали лідерами продажів в Україні у листопаді: нові рейтинги

У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.

Економіка • 9 грудня, 08:59 • 15094 перегляди

Імпорт вживаних авто в Україну впав на третину: які марки обирають українці

У листопаді реєстрації вживаних авто з-за кордону знизились на 10% порівняно з жовтнем. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (46%), а середній вік імпортованих машин становить 9 років.

Суспільство • 6 грудня, 08:00 • 17914 перегляди

Патрульна поліція розповіла, як правильно діяти при ДТП: покрокова інструкція

Патрульна поліція Києва надала детальні рекомендації щодо дій водіїв у разі ДТП. Роз'яснено умови самостійного оформлення європротоколу та випадки, коли обов'язково потрібно викликати поліцію.

Суспільство • 29 листопада, 12:09 • 14386 перегляди

Українці все частіше купують вживані електрокари: які моделі ходові

44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.

Економіка • 22 листопада, 08:10 • 13319 перегляди

Honda планує створити революційні твердотільні акумулятори для електромобілів

Honda запустила демонстраційний центр у Японії для масового виробництва твердотільних акумуляторів. Компанія планує прискорити дослідження та розпочати виробництво у другій половині 2020-х років.

Економіка • 21 листопада, 08:55 • 17554 перегляди

Ford планує скоротити майже 3000 робочих місць у Німеччині до кінця 2027 року

Ford планує скоротити 4000 робочих місць в Європі, з них 2900 - у Німеччині. Рішення пов'язане зі збитками в сегменті легкових авто та переходом на виробництво електромобілів.

Новини Світу • 20 листопада, 16:43 • 23900 перегляди

Попит на гібридні авто в Україні зростає: які моделі обирають

У жовтні українці придбали понад 1,9 тис. гібридних автомобілів, що на 7% більше ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали Toyota RAV-4 серед нових та Ford Fusion US серед вживаних авто.

Суспільство • 13 листопада, 12:57 • 15580 перегляди

Nissan скоротить 9 000 робочих місць і знизить прогноз прибутку

Nissan Motor знизив прогноз річного прибутку з 500 до 150 мільярдів ієн через погіршення ситуації в США та Китаї. Компанія планує скоротити 9000 співробітників та зменшити виробничі потужності на 20%.

Новини Світу • 7 листопада, 16:26 • 14661 перегляди

На Київщині зіштовхнулись два легковика, троє осіб постраждали

На автодорозі Мала Снітинка–Фастів зіткнулися Nissan та Chevrolet. Двоє водіїв та пасажир отримали поранення і були госпіталізовані, поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Кримінал та НП • 17 жовтня, 15:17 • 16469 перегляди

У серпні українці витратили 15 мільярдів гривень на купівлю авто

У серпні 2024 року українці придбали нових легкових автомобілів на 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік. Найпопулярнішими марками стали BMW, Toyota та Mercedes-Benz.

Економіка • 26 вересня, 15:50 • 16755 перегляди