У США відкликають понад 19 тисяч електромобілів Nissan через ризик пожежі під час заряджання
Київ • УНН
Національне управління безпеки дорожнього руху США оголосило відкликання 19 077 електромобілів Nissan у США. Причиною є можливий перегрів акумуляторів під час швидкої зарядки, що становить загрозу пожежі.
Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило відкликання 19 077 електромобілів Nissan у США через потенційну загрозу пожежі. Про це йдеться в матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Причиною загрози пожежі названо можливий перегрів акумуляторів під час швидкої зарядки, що може становити серйозну небезпеку для власників транспортних засобів.
Як повідомляє Reuters, посилаючись на дані NHTSA, виробник закликає власників автомобілів перевірити інформацію про відкликання та вжити необхідних заходів для безпечного використання електромобілів. У компанії не уточнили, чи поширюється відкликання на певні моделі або роки випуску.
