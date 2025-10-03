В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки
Киев • УНН
Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило об отзыве 19 077 электромобилей Nissan в США. Причиной является возможный перегрев аккумуляторов во время быстрой зарядки, что представляет угрозу пожара.
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 19 077 электромобилей Nissan в США из-за потенциальной угрозы пожара. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
Причиной угрозы пожара назван возможный перегрев аккумуляторов во время быстрой зарядки, что может представлять серьезную опасность для владельцев транспортных средств.
Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные NHTSA, производитель призывает владельцев автомобилей проверить информацию об отзыве и принять необходимые меры для безопасного использования электромобилей. В компании не уточнили, распространяется ли отзыв на определенные модели или годы выпуска.
30 моделей авто и внедорожников, которые исчезнут из производства в 2025 году 29.09.25, 15:09 • 6952 просмотра