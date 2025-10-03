В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки

$41.280.05
Эксклюзив
12:39 • 10571 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13712 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12416 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25451 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28116 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18901 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19373 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16035 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15305 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18160 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных
3 октября, 04:29 • 6790 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики
3 октября, 05:27 • 12341 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму
3 октября, 05:32 • 35438 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
3 октября, 07:40 • 19192 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
12:41 • 10040 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 10082 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 10585 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 13738 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 25472 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 28135 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Дания
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
3 октября, 07:40 • 19211 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
2 октября, 13:33 • 27435 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto
1 октября, 09:58 • 70457 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo
1 октября, 07:33 • 78101 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
30 сентября, 18:48 • 58563 просмотра
Forbes
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило об отзыве 19 077 электромобилей Nissan в США. Причиной является возможный перегрев аккумуляторов во время быстрой зарядки, что представляет угрозу пожара.

В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 19 077 электромобилей Nissan в США из-за потенциальной угрозы пожара. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Причиной угрозы пожара назван возможный перегрев аккумуляторов во время быстрой зарядки, что может представлять серьезную опасность для владельцев транспортных средств.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные NHTSA, производитель призывает владельцев автомобилей проверить информацию об отзыве и принять необходимые меры для безопасного использования электромобилей. В компании не уточнили, распространяется ли отзыв на определенные модели или годы выпуска.

30 моделей авто и внедорожников, которые исчезнут из производства в 2025 году 29.09.25, 15:09 • 6952 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Электроэнергия
Reuters
Nissan
Соединённые Штаты